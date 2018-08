Turquie: Départ d'un dirigeant de la banque centrale, la livre baisse

La devise turque, qui a touché il y a deux semaines un plus bas historique à 7,24 contre un dollar avant de se reprendre, s'est dépréciée à l'annonce de ce départ. A 15h00 GMT, elle s'échangeait à 6,75 pour un dollar, en baisse de 4,33%.

Selon un document publié par la Banque de développement de Turquie, Erkan Kilimci a rejoint son conseil d'administration.

La banque centrale n'était pas joignable dans l'immédiat, la journée étant fériée en Turquie.

"Kilimci n'a eu aucun désaccord avec l'administration de la banque centrale sur le moindre point, y compris les taux d'intérêt. Son expertise sera au service d'une autre administration publique, c'est tout", a dit l'une des sources à Reuters.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan fait pression sur la banque centrale pour qu'elle ne relève pas ses taux d'intérêt, en dépit d'une forte inflation et d'une dépréciation depuis le début de l'année de plus de 40% de la livre par rapport au dollar.

La chute de la devise turque a entraîné une hausse du coût de l'essence et des produis alimentaires et accentué les craintes concernant la situation des banques et de l'économie dans son ensemble.

L'agence de notation Fitch, qui a dégradé la note de 24 banques turques le mois dernier, a déclaré jeudi que la chute de 25% de la livre depuis cette décision avait accru les risques et pourrait entraîner de nouvelles baisses de notation.

(Nevzat Devranoglu et Orhan Coskun; Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)