ISTANBUL, 3 juin (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui annonce samedi la composition de son gouvernement, a nommé au poste de ministre du Trésor et des Finances l'économiste Mehmet Simsek.

Mehmet Simsek, qui a été ministre des Finances puis vice-Premier ministre entre 2009 et 2018, était pressenti à la tête du ministère ou comme vice-président responsable de l'économie, avaient déclaré des sources politiques à Reuters.

Sa nomination pourrait marquer le retour en Turquie d'une politique économique et monétaire plus conforme au canon des marchés financiers, après des années de conduite hétérodoxe des affaires du pays, via le maintien de taux d'intérêt faibles préconisé par Recep Tayyip Erdogan en dépit d'une très forte inflation. (Reportage Ezgi Erkoyun et Huseyin Hayatsever, version française Kate Entringer)