ISTANBUL, 3 juin (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui annonçait samedi la composition de son gouvernement, a nommé au poste de ministre du Trésor et des Finances l'économiste Mehmet Simsek.

Mehmet Simsek, qui a été ministre des Finances puis vice-Premier ministre entre 2009 et 2018, était pressenti à la tête du ministère ou comme vice-président responsable de l'économie, avaient déclaré des sources politiques à Reuters.

Sa nomination pourrait marquer le retour en Turquie d'une politique économique et monétaire plus conforme au canon des marchés financiers, après des années de conduite hétérodoxe des affaires du pays, via le maintien de taux d'intérêt faibles préconisé par Recep Tayyip Erdogan en dépit d'une très forte inflation.

"Cela suggère que (Recep Tayyip) Erdogan a reconnu l'érosion de la confiance dans sa capacité à gérer les défis économiques de la Turquie. Mais si la nomination de (Mehmet) Simsek est susceptible de retarder une crise, il est peu probable qu'elle apporte des solutions à long terme à l'économie", a commenté Emre Peker, directeur du groupe de conseil Eurasia qui couvre la Turquie.

Mehmet Simsek aura probablement un début de mandat fort mais il devra faire face à des vents politiques contraires de plus en plus forts pour mettre en œuvre les politiques à l'approche des élections locales de mars 2024, a ajouté Emre Peker.

Le programme économique de Recep Tayyip Erdogan met l'accent depuis 2021 sur la relance monétaire et le crédit ciblé pour stimuler la croissance économique, les exportations et les investissements, poussant la banque centrale à l'action et érodant fortement son indépendance.

En conséquence, l'inflation annuelle a atteint l'année dernière un pic de 24 ans, dépassant les 85%, avant de ralentir.

Le président de 69 ans, au pouvoir depuis plus de vingt ans, a remporté dimanche le second tour de l'élection présidentielle et a entamé son nouveau mandat de cinq ans en appelant les Turcs à mettre de côté leurs divergences et à se concentrer sur l'avenir.

Recep Tayyip Erdogan a également nommé Cevdet Yilmaz au poste de vice-président et l'ancien chef de l'Organisation nationale du renseignement (MIT), Hakan Fidan, en tant que ministre des Affaires étrangères, en remplacement de Mevlut Cavusoglu.

La cérémonie d'investiture du président s'est déroulée au palais présidentiel d'Ankara en présence du secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, du président vénézuélien, Nicolas Maduro, ainsi que d'autres dignitaires et hauts fonctionnaires. (Reportage Ezgi Erkoyun et Huseyin Hayatsever, avec la contribution de Jonathan Spicer ; version française Kate Entringer)