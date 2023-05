ISTANBUL, 28 mai (Reuters) - Le président turc sortant Recep Tayyip Erdogan a revendiqué lors d'un discours sa victoire au second tour de l'élection présidentielle organisé dimanche en Turquie.

"La nation nous a confié la responsabilité de gouverner le pays pour les cinq prochaines années", a déclaré Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis deux décennies, qui a remercié ses partisans depuis le haut d'un bus à Istanbul.

Les résultats officiels n'ont pas encore été annoncés mais les dernières estimations de l'agence de presse officielle Anadolu faisaient état de plus de 52% des voix en faveur de Recep Tayyip Erdogan. (Reportage Can Sezer, Ali Kucukgocmen et Ezgi Erkoyun ; version française Kate Entringer)