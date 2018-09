Turquie: Erdogan s'en prend à la banque centrale, la livre chute

Ankara (awp/afp) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'en est violemment pris jeudi à la banque centrale de son pays, juste avant une décision très attendue de celle-ci sur les taux d'intérêt, provoquant un nouveau plongeon de la livre turque.

"A ce jour, je n'ai jamais vu une seule prévision de la banque centrale concernant l'inflation s'avérer juste", a déclaré M. Erdogan lors d'un discours à Ankara.

Déjà ébranlée depuis plusieurs mois, la livre turque, qui a perdu pas moins de 40% de sa valeur face au dollar cette année, a chuté d'environ 3% face au billet vert pendant l'allocution de M. Erdogan.

A 10h15 GMT, une livre turque s'échangeait à 6,45 contre un dollar.

Ces déclarations surviennent alors que la banque centrale doit annoncer jeudi à 11h00 GMT si elle augmente ou non ses taux d'intérêt, les marchés espérant une hausse significative afin d'enrayer la hausse rapide de l'inflation et la chute de la livre.

Depuis plusieurs jours, de nombreux économistes anticipent une hausse des taux d'intérêt de la banque centrale, mais les déclarations de M. Erdogan sèment le doute.

Car, pour ne rien arranger, le chef de l'Etat turc a réitéré jeudi son opposition catégorique à toute hausse des taux d'intérêt, qu'il a qualifiés d'"instrument d'exploitation".

"Mes réserves au sujet des taux d'intérêt demeurent, elles n'ont pas changé. (Mais) la banque centrale est indépendante et prend ses propres décisions", a-t-il déclaré, une affirmation que de nombreux observateurs mettent en doute.

"Les taux d'intérêt sont la cause et l'inflation est la conséquence. Si tu estimes que l'inflation est la cause et les taux d'intérêt la conséquence, alors tu n'as rien compris à cette affaire, camarade", a lancé M. Erdogan.

afp/ol