ANKARA, 24 mai (Reuters) - Le chef du Parti de la victoire, ultranationaliste et anti-immigration, a apporté mercredi son soutien au candidat de l'opposition Kemal Kiliçdaroglu en vue du second tour de l'élection présidentielle en Turquie face au président Recep Tayyip Erdogan.

Le parti d'Ümit Özdag a recueilli 2,2% des voix le 14 mai lors des élections législatives qui se sont tenues en même temps que le premier tour de la présidentielle.

Ümit Özdag a appelé à voter pour Kemal Kiliçdaroglu au second tour, dimanche, lors d'une conférence de presse conjointe des deux hommes à Ankara.

Il a expliqué son choix par un accord avec le candidat de l'opposition sur le renvoi dans leurs pays d'origine de tous les migrants se trouvant en Turquie, sous un délai d'un an et "dans le respect des lois internationales et des droits humains".

Ce ralliement de l'ancien numéro deux du Parti d'action nationaliste (MHP) pourrait compenser un peu celui de l'actuel chef du parti ultranationaliste, Sinan Ogan, à Tayyip Erdogan en début de semaine.

Le président turc a recueilli 49,5% des voix au premier tour, devançant nettement Kemal Kiliçdaroglu (44,9%) et le candidat du MHP (5,2%).

Le MHP est allié au Parti de la Justice et du développement (AKP) d'Erdogan au Parlement turc. (Reportage de Huseyin Hayatsever et Ali Kucukgocmen, version française Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)