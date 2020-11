Turquie-Poursuite des recherches après le séisme de vendredi, le bilan s'alourdit

ISTANBUL, 2 novembre (Reuters) - Les opérations de secours se poursuivaient lundi dans les décombres de huit bâtiments d'Izmir, ville de l'ouest de la Turquie, alors que le bilan du puissant séisme qui a secoué la région de la mer Egée s'est alourdi à 81 morts.

Les autorités turques ont indiqué que 79 personnes ont trouvé la mort à Izmir et que deux adolescents ont été tués sur l'île grecque de Samos.

Plus de 3.500 tentes et 13.000 lits provisoires ont été installés, selon l'agence turque de gestion des catastrophes, qui a fait état de 962 blessés. Une grande partie de ces blessés, plus de 740, sont sortis de l'hôpital, a-t-elle précisé.

(Ezgi Erkoyun; version française Jean Terzian)