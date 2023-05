par Ece Toksabay et Daren Butler

ANKARA, 28 mai (Reuters) - Les Turcs sont appelés aux urnes dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle, qui pourrait voir le règne du président Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis deux décennies, prolongé.

Recep Tayyip Erdogan, 69 ans, est arrivé en tête du premier tour de l'élection avec 49,51% des voix, un score plus important qu'anticipé mais insuffisant pour l'emporter dès le premier tour, comme cela avait été le cas lors des deux élections présidentielles précédentes.

Son adversaire, le candidat soutenu par six partis d'opposition, Kemal Kiliçdaroglu, 74 ans, a obtenu 44,88% des voix au premier tour.

Recep Tayyip Erdogan a toutefois reçu le soutien du troisième homme de la présidentielle, le nationaliste Sinan Ogan, dans l'entre-deux-tours.

Cette élection est déterminante pour savoir non seulement qui dirigera la Turquie, membre de l'Otan, mais aussi quelle sera l'orientation politique et économique de cette puissance régionale de 85 millions d'habitants, notamment dans ses relations avec la Russie, le Moyen-Orient et l'Occident.

Un sondage d'opinion effectué les 20 et 21 mai donne Recep Tayyip Erdogan vainqueur avec 52,7% des voix, contre 47,3% pour Kemal Kiliçdaroglu.

Le vote des électeur kurdes, qui représentent environ un cinquième de la population, reste incertain.

Le Parti démocratique des peuples (HDP), formation pro-kurde, a apporté son soutien à Kemal Kiliçdaroglu lors du premier tour, mais après le virage à droite du candidat d'opposition pour s'assurer des votes nationalistes dans l'entre-deux-tours, le HDP ne l'a pas explicitement nommé et a plutôt appelé les électeurs à le rejeter.

Les bureaux de vote ouvriront à 08h00 (05h00 GMT) et fermeront à 17h00 (14h00 GMT).

