Turquie-Un nouveau navire de forage opérera hors d'eaux contestées

ISTANBUL, 9 août (Reuters) - La Turquie a repris mardi ses opérations de forage d'hydrocarbures en Méditerranée orientale après une interruption de deux ans, mais son nouveau navire de forage opérera en dehors d'eaux revendiquées à la fois par Ankara et Chypre, a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan.

L'Abdulhamid Han, quatrième navire de forage envoyé par la Turquie, opérera à 55 kilomètres au large de la région de Gazipasa, dans la province méridionale d'Antalya, a précisé le président turc lors d'une cérémonie d'appareillage du navire.

L'Abdulhamid Han, d'une longueur de 238 mètres, est le plus grand navire de forage en eaux profondes de la flotte turque de surveillance et d'exploration, a ajouté Tayyip Erdogan. Il peut forer à plus de 12.000 mètres de profondeur.

La Turquie n'a pas envoyé de navire de forage en Méditerranée orientale depuis le retrait du navire Yavuz en septembre 2020. Le Yavuz, le Fatih et le Kanuni opèrent en mer Noire, où la Turquie a découvert une réserve de gaz naturel d'un volume estimé de 540 milliards de mètres cubes. (Reportages d'Ali Kucukgocmen, Ezgi Erkoyun et Can Sezer ; reportages additionnels d'Angeliki Koutantou à Athènes ; version française Dina Kartit, édité par Jean-Stéphane Brosse)