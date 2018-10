Turquie: l'inflation accélère à 24,5% en septembre sur un an

Ankara (awp/afp) - Le taux d'inflation en Turquie a atteint 24,52% en septembre sur un an, en hausse de 6,3% par rapport à août, selon les chiffres officiels publiés mercredi, au moment où l'économie turque est fragilisée par la chute de sa devise.

Les secteurs les plus affectés sont notamment le mobilier et l'équipement de maison (+37,28% sur un an), les transports (+36,61%) et l'alimentation (+27,7%), d'après les données publiées par l'Office national des statistiques (Tüik). Ces chiffres dépassent nettement les prévisions des marchés, qui prévoyaient une hausse de 3,4% sur un mois.

La livre turque, déjà fortement affaiblie ces derniers mois, a réagi en perdant environ 1,4% de sa valeur face au dollar mercredi par rapport à mardi soir. Un dollar s'échangeait à 6,05 livres vers 09h25. Le ministre des Finances, Berat Albayrak, avait annoncé il y a un peu moins de deux semaines que l'inflation atteindrait 20,8% en 2018, du jamais-vu depuis l'arrivée de Recep Tayyip Erdogan au pouvoir en 2003, et 15,9% en 2019.

L'économie turque est fragilisée par l'effondrement ces derniers mois de sa devise, sur fond de défiance des marchés envers la politique économique de M. Erdogan, de crise diplomatique et des sanctions réciproques entre Ankara et Washington. Depuis le début de l'année, la livre turque a perdu presque 40% de sa valeur face au dollar.

Signe de la gravité de la situation, la banque centrale turque a procédé en septembre à une hausse massive de son principal taux d'intérêt (625 points de base à 24%).

afp/vj