Istanbul (awp/afp) - L'inflation en Turquie a ralenti en février pour le quatrième mois consécutif, à 55,2% sur un an contre 57,7% en janvier, selon les données officielles publiées vendredi.

Ce tassement, qui survient à l'approche des élections présidentielle et législatives prévues le 14 mai, s'explique par un "effet de base", les prix ayant continué à augmenter mois après mois, mais moins fortement qu'un an plus tôt.

Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 3,15%.

L'inflation, alimentée notamment par la faiblesse de la livre turque, avait atteint 85,5% sur douze mois en octobre, à un niveau inédit depuis juin 1998, avant de ralentir en novembre pour la première fois en dix-huit mois.

Les chiffres officiels sont toutefois contestés par les économistes indépendants du Groupe de recherche sur l'inflation (Enag), selon lesquels la hausse des prix à la consommation s'est réaccélérée en février, à 126,9% sur douze mois, contre 121,6% en janvier.

L'économie turque, qui traversait déjà une période de turbulences, doit désormais encaisser les conséquences du séisme dévastateur du 6 février, qui a fait plus de 45.000 morts dans le sud du pays.

La secousse et ses répliques ont provoqué des dégâts d'une valeur dépassant les 34 milliards de dollars, soit 4% du PIB turc, a estimé lundi la Banque mondiale.

afp/ck