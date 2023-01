Turquie: l'inflation ralentit à 64,3% sur un an en décembre

Istanbul (awp/afp) - La hausse des prix à la consommation a ralenti en décembre en Turquie pour le second mois consécutif à 64,3% sur un an, contre 84,4% en novembre, selon les données officielles publiées mardi.

Ce reflux de l'inflation s'explique cependant par un "effet de base", les prix ayant continué à augmenter ces deux derniers mois, mais moins fortement qu'un an plus tôt.

L'inflation, alimentée par la baisse quasi continue de la livre turque, avait atteint 85,5% sur douze mois en octobre, à un niveau inédit depuis juin 1998, avant de ralentir en novembre pour la première fois en dix-huit mois.

Les chiffres officiels sont toutefois contestés par les économistes indépendants du Groupe de recherche sur l'inflation (Enag), selon lesquels la hausse des prix s'est établie à 137,5% sur douze mois en décembre, contre 170,7% en novembre.

"Notre objectif est de ramener notre pays à des taux d'inflation à un chiffre l'année prochaine" en 2024, a déclaré la semaine dernière le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui promettait déjà en janvier 2022 de ramener l'inflation sous les 10% "le plus vite possible".

Le chef de l'Etat, qui cherchera à être réélu au printemps prochain, dit privilégier la croissance et l'emploi à la stabilité des prix, mais sa politique monétaire est très critiquée par les économistes.

Conformément au souhait de M. Erdogan, la banque centrale turque a abaissé à quatre reprises au second semestre 2022 son principal taux d'intérêt, le chef de l'Etat estimant - à rebours des théories économiques classiques - que les taux d'intérêt élevés favorisent l'inflation.

Mais cette politique a contribué à alimenter la chute de la livre turque et à renchérir le coût de la vie, devenu difficilement supportable pour une partie de la population.

Dans ce contexte, le salaire minimum turc a été relevé pour la troisième fois en un an au 1er janvier, de 55%, à 8.500 livres turques (455 dollars), et le gouvernement doit annoncer mardi une nouvelle hausse des salaires des fonctionnaires et des retraites, des augmentations qui nourriront elles-mêmes l'inflation, selon les économistes.

afp/al