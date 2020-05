Turquie: la Banque centrale baisse à nouveau le principal taux d'intérêt

Ankara (awp/afp) - La Banque centrale de Turquie a abaissé jeudi son principal taux d'intérêt de 50 points de base, à 8,25%, dans la foulée d'un léger redressement de la livre turque qui avait atteint un plus bas historique.

Le principal taux d'intérêt a été ramené de 8,75% à 8,25%, a indiqué l'institution dans un communiqué. Il s'agit de la neuvième baisse consécutive de ce taux.

Cette mesure est destinée à stimuler l'économie frappée de plein fouet par la propagation du nouveau coronavirus.

Cette décision a été prise alors que la livre turque a entamé un redressement cette semaine après un accord de swap d'un plafond de 15 milliards de dollars entre la Turquie et le Qatar.

Les lignes de swaps entre banques centrales sont des outils de protection contre un risque de liquidités en devises, typiquement pour les pays, comme la Turquie, qui s'endettent en dollars et dont la monnaie se dévalue par rapport au billet vert, rendant leurs dettes plus difficiles à rembourser.

Après l'annonce de la nouvelle baisse de taux, la livre turque s'échangeait à 6,79 TRY contre un dollar, après avoir atteint le 7 mai un plus bas historique à 7,24 TRY contre le billet vert.

En dépit de la récente dévaluation de la livre, la Banque centrale a estimé que les prévisions d'inflation annuelle restaient plutôt favorables notamment en raison de la récente baisse des cours du pétrole et des métaux.

La Banque centrale avait revu à la baisse en avril sa projection pour l'inflation annuelle en 2020, la portant à 7,4% contre les 8,2% initialement prévus.

Le taux d'intérêt principal avait atteint le niveau inédit de 24% en septembre 2018 quand la Banque centrale avait décidé de le remonter de 625 points de base pour tenter d'enrayer la dégringolade de la livre turque et une inflation record.

