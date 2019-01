Turquie: la Banque centrale maintient ses taux inchangés

Ankara (awp/afp) - La Banque centrale de Turquie a maintenu mercredi ses taux d'intérêt inchangés, une décision de nature à rassurer les marchés qui craignaient une baisse jugée prématurée.

Le principal taux directeur de la Banque centrale a été maintenu à 24%, un taux élevé instauré à la faveur d'une forte hausse en septembre et maintenu depuis, selon un communiqué diffusé en début d'après-midi.

La livre turque avait déjà enregistré une légère hausse dans la journée, s'appréciant d'environ 1% face au dollar par rapport à la veille au soir, les marchés anticipant cette décision car une baisse prématurée aurait mis la monnaie locale sous pression.

Un dollar s'échangeait vers 11H30 GMT contre 5,39 livres turques.

La hausse significative de septembre visait à juguler une inflation record (+24,5% en septembre en rythme annuel) et soutenir la livre turque qui s'était effondrée en août sur fond de crise diplomatique avec Washington.

Jason Tuvey, du cabinet Capital Economics, estimait dans une note lundi que le ralentissement de l'inflation en novembre et décembre (-1,44% et -0,4% respectivement en rythme mensuel) et l'approche des élections municipales fin mars pourraient conduire Ankara à faire pression pour une baisse des taux d'intérêt.

Le président Recep Tayyip Erdogan ne cache en fait pas son hostilité aux taux d'intérêt élevés.

Mais, comme l'a souligné Inan Demir, de Nomura International, la probabilité d'une telle baisse a reculé avec la résurgence de tensions avec les États-Unis sur le conflit en Syrie.

Même si le ton s'est apaisé depuis, le président américain Donald Trump a menacé dimanche de "dévaster" l'économie turque en cas d'attaque d'Ankara contre une milice kurde syrienne alliée de Washington dans la lutte contre les jihadistes du groupe État islamique.

La prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale se tiendra le 6 mars.

afp/jh