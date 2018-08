Tweets de la semaine : Trump, Tesla, Air France, Atlantia, livre turque ... 0 0 17/08/2018 | 16:56 Envoyer par e-mail :

Bienvenue dans cette nouvelle édition des tweets de la semaine, qui fait le tri du meilleur de la sphère financière sur Twitter. En cette semaine pourtant calme habituellement, les marchés ont été agités, en particulier à cause des tensions entre les Etats-Unis et la Chine, sans oublier la Turquie. Tesla continue de faire parler d'elle, tandis qu'Air France fait aussi la une. Voici donc les 7 tweets qu'on a sélectionné pour vous ! # 1 Tollé italien



Après l'effondrement du viaduc à Gênes, le branle-bas de combat s'organise en Italie. Plusieurs enquêtes sont en cours pour déterminer les responsables de la catastrophe. En tout cas, les investisseurs ont l'air de connaître l'issue des enquêtes : le concessionnaire autoroutier



Après Gênes, les concessionnaires européens sous surveillance https://t.co/UWQVgbQNrT — Zonebourse (@Zonebourse) 16 août 2018



# 2 Trump vs la presse



Ils étaient plus de 350 à publier de concert ce jeudi : les journaux américains se sont rebellés contre les critiques de Donald Trump. On ne compte plus le nombre de fois où Donald Trump a crié haut et fort que les médias sont "les ennemis du peuple" puisqu'ils publieraient des "fake news" à son sujet. Les journalistes se sont donc unis pour rappeler l'importance d'une presse libre. On ne peut que les soutenir !



États-Unis. Face à #Trump, la presse contre-attaque https://t.co/HPYxHSH6fe pic.twitter.com/npEq0jgh90 — Courrier inter (@courrierinter) 16 août 2018



# 3 Nouvel épisode du feuilleton US/Chine



Les négociations vont reprendre entre Washington et Pékin, d'ici les prochains jours. Le vice-ministre chinois du Commerce se rendra dans la capitale américaine, et ce sont les Etats-Unis qui invitent ! Le temps presse puisque les nouvelles taxes sur 16 milliards de dollars de produits devraient entrer en vigueur jeudi prochain, des deux côtés du Pacifique. L'espoir de reprise des pourparlers a fait monter les indices mondiaux, mais le risque de contagion turc n'étant jamais très loin, ils sont majoritairement repartis à la baisse ce vendredi.



Ouch! #China stock mkt plunges >2% as Yuan keeps falling. China's currency drops to 15mth low, now in striking distance of key 7 per Dollar. https://t.co/plkHSzAPQg pic.twitter.com/7e9D2hOuFU — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 15 août 2018



# 4 Un nouveau PDG pour Air France-KLM



C'est officiel : Benjamin Smith, ancien numéro 2 d'



Board of Directors appoints Benjamin Smith as @AirFranceKLM CEO https://t.co/zEEJRKRxvI



Le Conseil d’administration nomme Benjamin Smith Directeur général d’#AirFranceKLM https://t.co/UFVCgS2H5i pic.twitter.com/6KmNUOYgGL — Air France-KLM (@AirFranceKLM) 16 août 2018



# 5 Elon Musk risque gros



L'affaire a commencé la semaine dernière, mais les proportions qu'elle prend deviennent presque incontrôlables. Selon des confidences accordées au New York Times, Elon Musk aurait traversé "l'année la plus difficile de sa carrière". Et pour cause : la SEC, le gendarme boursier américain, étudierait la communication d'Elon Musk, en particulier son tweet sur le retrait de la cote de



Drogué aux somnifères, travaillant + de 100h/semaine, sans vacances en 15 ans.

Les conditions de travail d'Elon (qu'il impose aussi à ses salariés) nous prouvent son implication mais aussi ses sacrifices, qui font de lui un exemple... à ne pas généraliser.https://t.co/RAKuCDxNI6 — Arthur - Space Oddity (@SpaceOddityFR) 17 août 2018





# 6 Monsanto paye le prix fort



Monsanto, racheté récemment par

Pour Monsanto, une amende de 300 millions de $, c'est "Peanuts" ! pic.twitter.com/Oph0RDSM1Z — Brane (@Branech) 16 août 2018



# 7 La débâcle turque



Alors que la livre turque reprenait des couleurs face au dollar depuis le début de la semaine, elle se retrouve de nouveau en difficulté. En cause ? La reprise des tensions entre Ankara et Washington, puisque la Turquie refuse toujours de libérer le pasteur américain, à l'origine des sanctions. Donald Trump s'est dit prêt à mettre en place de nouvelles mesures punitives, tandis que la Turquie s'engage à répliquer. La crise de la livre n'est donc pas prête de toucher à sa fin…



Toujours de la nervosité sur la livre turque #USDTRY --> pic.twitter.com/jVQ80WsMg4 — Alexandre Baradez (@ABaradez) 17 août 2018



Voilà tout pour cette semaine, rendez-vous vendredi prochain pour un autre décryptage de l’actualité financière sur Twitter !

