Twint intégré par Uber et Uber Eats comme moyen de paiement

Zurich (awp) - Les clients d'Uber et Uber Eats pourront désormais régler les prestations au moyen de l'application de paiement Twint. Ce partenariat est censé apporter "davantage de flexibilité, de rapidité et de sécurité d'utilisation" des services du géant américain, assure mercredi Jean-Pascal Aribot, son responsable pour le marché suisse, cité dans un communiqué.

Les nouveaux utilisateurs des applications Uber et Uber Eats effectuant un paiement avec Twint se verront en outre octroyer une remise de respectivement 25 et 30 francs suisses sur leur premier trajet et leur première commande de repas.

La solution de paiement par smartphone appartenant aux banques cantonales vaudoise (BCV) zurichoise (ZKB), Credit Suisse, UBS, Raiffeisen, Postfinance, ainsi qu'aux prestataires de services financiers SIX et Worldline, revendique plus de trois millions d'utilisateurs actifs.

buc/ol