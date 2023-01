Twitter affirme que rien ne prouve que les nouvelles fuites de données d'utilisateurs ont été obtenues via un bug du système

Twitter a déclaré que les données de 5,4 millions de comptes avaient été compromises par un bug découvert au début de l'année dernière, qu'il a corrigé et divulgué au cours de l'été.

Les 600 autres millions de données d'utilisateurs "n'ont pas pu être corrélées avec l'incident précédemment signalé, ni avec aucun nouvel incident", a déclaré Twitter dans un billet de blog.

"Il n'y a aucune preuve que les données vendues en ligne aient été obtenues en exploitant une vulnérabilité des systèmes de Twitter. Les données sont probablement une collection de données déjà disponibles publiquement en ligne par le biais de différentes sources", a-t-il ajouté.

En août de l'année dernière, la société de médias sociaux a informé les utilisateurs qu'une vulnérabilité du système révélait les comptes Twitter des utilisateurs en soumettant leur adresse e-mail ou leur numéro de téléphone, après que la société en ait pris connaissance par le biais d'un programme de primes aux bugs quelques mois plus tôt.

En décembre, les médias ont affirmé que quelqu'un pouvait avoir accès à plus de 400 millions d'e-mails et de numéros de téléphone d'utilisateurs associés à Twitter, et que les données avaient été exposées par la même vulnérabilité découverte en janvier 2022.