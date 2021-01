Twitter bloque l'ambassade de Chine aux US pour un message lié aux Ouïghours

(.)

par Brenda Goh

SHANGHAI, 21 janvier (Reuters) - Twitter a annoncé mercredi avoir bloqué le compte de l'ambassade de Chine aux Etats-Unis pour un message défendant la politique menée par Pékin dans la région chinoise du Xinjiang, le réseau social américain reprochant une violation de sa réglementation contre la "déshumanisation".

L'ambassade de Chine à Washington a publié ce mois-ci sur son compte un message disant que les femmes de la communauté musulmane des Ouïghours n'étaient plus des "machines à fabriquer des bébés", citant une étude publiée par un journal adossé au parti au pouvoir à Pékin.

Le message a été supprimé par Twitter et remplacé par un avertissement indiquant que le tweet n'était plus disponible. Aucun nouveau message n'a été publié sur le compte de l'ambassade depuis le 9 janvier.

Cette mesure prise par la firme américaine intervient après que l'administration Trump a accusé mardi la Chine de génocide et de crimes contre l'humanité contre les Ouïghours dans la région du Xinjiang, une ultime source de tensions entre l'administration américaine sortante et Pékin.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de l'ambassade de Chine à Washington.

Si Twitter est interdit en Chine, la plateforme américaine est de plus en plus utilisée par des diplomates chinois et par la presse officielle à Pékin. (version française Jean Terzian)