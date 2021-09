Twitter dévoile des fonctions de sécurité et de pourboire en bitcoins

Vous pouvez désormais le faire avec des bitcoins, a annoncé jeudi l'application de médias sociaux.

La base mondiale de fans de Twitter utilisant des appareils iOS d'Apple peut commencer à envoyer et à recevoir des paiements numériques ; une fonctionnalité qui était auparavant limitée à un petit groupe pour des tests.

La société de la Silicon Valley va également lancer un fonds pour rémunérer certains utilisateurs qui organisent des salons de discussion audio sur sa fonctionnalité Spaces.

Il ne s'agit là que de quelques-uns des changements à venir sur Twitter, qui tente de concurrencer Facebook et YouTube, une unité de Google (Alphabet), dans la recherche de créateurs de contenu qui peuvent s'accompagner de millions d'adeptes fidèles, ce qui est précieux pour les annonceurs de Twitter.

En outre, Twitter teste de nouvelles méthodes pour aider les utilisateurs à vivre une expérience plus sûre sur son site. Des avertissements seront désormais affichés lorsque des personnes entrent dans une conversation "animée" et les utilisateurs pourront quitter les fils de discussion auxquels ils ne veulent plus participer.

Le réseau social étudie également la possibilité de permettre aux utilisateurs de filtrer certains mots qu'ils ne souhaitent pas voir apparaître dans les réponses à leurs tweets, ce qui pourrait s'avérer essentiel pour mettre un terme aux insultes ou aux propos injurieux.

Ces changements sont considérés comme essentiels pour permettre à Twitter de prendre ses distances par rapport à sa réputation de foyer de controverse et de site où les discussions polarisées peuvent devenir incontrôlables.