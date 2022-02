Twitter ne parvient pas à atteindre ses objectifs en matière de revenus publicitaires et de croissance du nombre d'utilisateurs, mais ses prévisions de revenus sont légères.

Malgré tout, Twitter a déclaré avoir fait des "progrès significatifs" vers son objectif d'atteindre 315 millions d'utilisateurs et 7,5 milliards de dollars de revenus annuels d'ici fin 2023, et a indiqué que la croissance des utilisateurs devrait s'accélérer aux États-Unis et à l'international cette année.

Twitter s'est lancé dans de grands projets tels que des salons de discussion audio et des bulletins d'information pour mettre fin à une longue stagnation et attirer de nouveaux utilisateurs et annonceurs. Mais les résultats trimestriels ont soulevé des questions sur le plan de Twitter, car les analystes s'attendaient à des signes de progrès plus rapides.

Les utilisateurs actifs quotidiens monétisables, c'est-à-dire les utilisateurs qui voient des publicités, ont augmenté de 13 % pour atteindre 217 millions au cours du quatrième trimestre qui s'est achevé le 31 décembre, ce qui ne correspond pas aux estimations consensuelles de 218,5 millions, selon les données IBES de Refinitiv. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 211 millions d'utilisateurs du trimestre précédent.

Les recettes publicitaires du quatrième trimestre ont augmenté de 22 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,41 milliard de dollars, ce qui ne correspond pas aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,43 milliard de dollars.

La société prévoit un chiffre d'affaires total de 1,17 à 1,27 milliard de dollars pour le premier trimestre, le point médian de cette fourchette étant inférieur à l'objectif moyen de 1,26 milliard de dollars fixé par la Bourse.

Dans une interview, le directeur financier Ned Segal a déclaré que la croissance du nombre d'utilisateurs était conforme aux prévisions de Twitter pour le trimestre précédent, et a indiqué que Twitter s'efforçait de stimuler l'activité des utilisateurs en les incitant à suivre des sujets qui les intéressent au cours du processus d'inscription.

Il a ajouté que la demande publicitaire n'était pas aussi forte au cours des dernières semaines du quatrième trimestre qu'elle ne l'avait été au début de la période des fêtes.

Les résultats trimestriels sont les premiers depuis que le directeur général Parag Agrawal a pris la tête de l'entreprise en novembre. Sa nomination, après que le cofondateur Jack Dorsey a quitté son poste de PDG, a signalé une concentration accrue sur l'ingénierie et l'intégration des cryptomonnaies et des technologies blockchain.

Jeudi, la société a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 4 milliards de dollars, qui s'ajoute aux 2 milliards de dollars de rachats qu'elle a approuvés en 2020. Ces nouveaux rachats démontrent la "confiance de l'entreprise dans notre exécution et notre stratégie", a déclaré Segal.

Les engagements publicitaires totaux, qui comprennent les clics, ont diminué de 12 %. Cette baisse s'explique en partie par un glissement vers les publicités vidéo et d'autres formats qui suscitent généralement moins d'engagement de la part des utilisateurs, mais qui sont plus coûteux et plus rentables pour Twitter. Le coût de chaque engagement publicitaire a augmenté de 39 %.

La société a déclaré que l'impact des changements apportés par Apple Inc. en matière de confidentialité restait modeste. L'année dernière, Apple a commencé à exiger que les applications reçoivent l'autorisation des utilisateurs d'iOS pour suivre leur activité sur les applications et les sites Web appartenant à d'autres sociétés.

Les modifications apportées par Apple pourraient avoir un impact sur Twitter à l'avenir, dans la mesure où l'entreprise développe son activité de publicité à la performance, a déclaré M. Segal, en faisant référence aux publicités qui cherchent à stimuler les ventes ou d'autres actions des consommateurs. Il a ajouté que Twitter s'efforçait d'atténuer les futurs impacts négatifs des modifications apportées par Apple.

"Nous sommes satisfaits des progrès accomplis, mais nous avons encore du travail à faire", a-t-il déclaré.

La semaine dernière, Meta Platforms Inc, propriétaire de Facebook, a reproché aux changements d'Apple de nuire à la capacité des annonceurs à cibler et à mesurer les publicités, et a déclaré que cela pourrait avoir un impact de 10 milliards de dollars sur les activités publicitaires de Meta cette année.

Twitter a déclaré que le revenu total du quatrième trimestre, qui comprend également l'argent gagné par les licences de données, a augmenté de 22% à 1,57 milliard de dollars, conformément aux estimations des analystes.

Pour l'ensemble de l'année 2022, le chiffre d'affaires devrait croître dans la fourchette basse à moyenne de 20 %. Le coût total et les dépenses pour 2022 devraient augmenter d'environ 20 % par rapport à l'année dernière, a déclaré la société.