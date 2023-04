Le PDG de Twitter Inc., Elon Musk, a déclaré samedi que la plateforme de médias sociaux permettra aux éditeurs de médias de facturer les utilisateurs sur la base d'un article en un seul clic, estimant qu'il s'agit d'une victoire pour le public et les organisations de médias.

Cette fonctionnalité, qui sera déployée en mai, permettra aux utilisateurs qui ne souscrivent pas à un abonnement mensuel de payer un prix plus élevé par article lorsqu'ils souhaitent lire un article occasionnel", a tweeté le propriétaire milliardaire Musk.

Vendredi, M. Musk avait déclaré que Twitter prélèverait 10 % sur les abonnements au contenu après la première année, tout en précisant que l'entreprise ne prélèverait pas de réduction pendant les 12 premiers mois. Ces abonnements comprennent des textes longs et des vidéos de plusieurs heures.

Depuis qu'il a pris les rênes de l'entreprise de médias sociaux en octobre, M. Musk a rapidement procédé à un certain nombre de changements au niveau des produits et de l'organisation. L'entreprise a mis en place un service payant de "blue tick" vérifié par Twitter et a réduit le nombre de ses employés d'environ 80 %.

Musk a apporté des changements pour stimuler les revenus de Twitter après que la plateforme de médias sociaux a vu ses revenus publicitaires baisser l'année dernière, à l'approche de son acquisition on-again-off-again qui s'est clôturée.