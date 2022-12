Twitter restaure la fonction de prévention du suicide après un rapport de Reuters

Reuters a rapporté vendredi que la fonctionnalité a été retirée il y a quelques jours, citant deux personnes familières avec la question, qui ont dit que la suppression a été ordonnée par le propriétaire de la plate-forme de médias sociaux, Elon Musk.

Après la publication de l'article, Ella Irwin, responsable de la confiance et de la sécurité chez Twitter, a confirmé la suppression et l'a qualifiée de temporaire. "Nous avons réparé et réorganisé nos invites. Elles ont été temporairement supprimées pendant ce temps", a déclaré Ella Irwin dans un courriel adressé à Reuters.

"Nous prévoyons de les remettre en place la semaine prochaine", a-t-elle ajouté.

Environ 15 heures après le rapport initial, Musk, qui n'a pas répondu initialement aux demandes de commentaires, a tweeté "Faux, il est toujours là". En réponse aux critiques des utilisateurs de Twitter, il a également tweeté "Twitter n'empêche pas le suicide".

La fonctionnalité, connue sous le nom de #ThereIsHelp, plaçait une bannière en haut des résultats de recherche pour certains sujets. Elle listait les contacts d'organisations de soutien dans de nombreux pays, en rapport avec la santé mentale, le VIH, les vaccins, l'exploitation sexuelle des enfants, le COVID-19, la violence sexiste, les catastrophes naturelles et la liberté d'expression.

Sa suppression avait conduit certains groupes de sécurité des consommateurs et des utilisateurs de Twitter à exprimer des inquiétudes quant au bien-être des utilisateurs vulnérables de la plateforme.

En partie à cause de la pression exercée par les groupes de sécurité des consommateurs, les services Internet, dont Twitter, Google (Alphabet) et Facebook (Meta), tentent depuis des années de diriger les utilisateurs vers des fournisseurs de ressources bien connus, tels que les lignes d'assistance gouvernementales, lorsqu'ils soupçonnent qu'une personne risque de se faire du mal ou d'en faire à d'autres.

Dans son courriel, Mme Irwin de Twitter a déclaré : "Google utilise très bien ces informations dans ses résultats de recherche et (nous) reprenons en fait une partie de leur approche avec les changements que nous apportons".

Elle a ajouté : "Nous savons que ces invites sont utiles dans de nombreux cas et nous voulons simplement nous assurer qu'elles fonctionnent correctement et continuent d'être pertinentes."

Eirliani Abdul Rahman, qui avait fait partie d'un groupe consultatif sur le contenu de Twitter récemment dissous, a déclaré que la disparition de #ThereIsHelp était "extrêmement déconcertante et profondément dérangeante."

Même s'il n'a été que temporairement supprimé pour faire place à des améliorations, "normalement, vous devriez y travailler en parallèle, et non le supprimer", a-t-elle déclaré.