Twitter va licencier 25 % de ses effectifs dans le cadre d'une première série de suppressions d'emplois - Washington Post

L'avocat des célébrités Alex Spiro, un représentant légal de Musk de longue date, a mené les conversations sur les suppressions de postes, selon le rapport.

Twitter comptait plus de 7 000 employés à la fin de 2021, selon un dépôt réglementaire, et un quart de l'effectif représente près de 2 000 employés.

Musk a démenti un rapport du New York Times concernant le licenciement d'employés de Twitter à une date antérieure au 1er novembre pour éviter les attributions d'actions dues ce jour-là.

Twitter n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Musk a licencié jeudi le directeur général de Twitter, Parag Agrawal, le chef des finances, Ned Segal, et le chef des affaires juridiques et de la politique, Vijaya Gadde, au terme d'une saga de six mois de rachat de la plate-forme de médias sociaux pour un montant de 44 milliards de dollars, ont déclaré des sources à Reuters.