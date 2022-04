Twitter va nommer son actionnaire principal Musk au conseil d'administration

Musk ne peut pas devenir propriétaire de plus de 14,9 % des actions ordinaires de Twitter, que ce soit en tant qu'actionnaire individuel ou en tant que membre d'un groupe, tant qu'il est administrateur de Twitter, a déclaré la société dans un dépôt.

"Je suis heureux de vous annoncer que nous nommons @elonmusk à notre conseil d'administration", a déclaré le directeur général de Twitter, Parag Agrawal, dans un tweet.

"Il est à la fois un croyant passionné et un critique intense du service, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin sur @Twitter, et dans la salle du conseil, pour nous rendre plus forts à long terme."

Lundi, Musk a révélé qu'il possédait 73,5 millions d'actions Twitter, qui sont détenues par le Elon Musk Revocable Trust, dont il est l'unique fiduciaire.

Musk participera aux dispositions relatives aux avantages des administrateurs applicables aux administrateurs non salariés, a déclaré la société. Twitter conclura son formulaire standard d'accord d'indemnisation avec Musk, a-t-elle ajouté.

Musk occupera le poste d'administrateur de classe II, son mandat expirant lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Twitter en 2024.

L'action Twitter a bondi de 6 % dans les échanges avant la cloche d'ouverture, après avoir clôturé en hausse de plus de 27 % lundi.