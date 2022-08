Two Sigma, Soros parmi les fonds spéculatifs positionnés pour le retour de la technologie

Two Sigma Investments, par exemple, a ajouté une nouvelle position dans Meta Platforms Inc, société mère de Facebook, d'un peu plus de 1,5 million d'actions qui valait 248,5 millions de dollars à la fin juin, selon les dépôts de titres.

Hudson Bay Capital a ajouté une nouvelle position de 4,66 millions d'actions dans Apple Inc d'une valeur de près de 638 millions de dollars à la fin du mois de juin, tandis que Soros Fund Management a ajouté une nouvelle position de près de 30 000 actions dans Tesla Inc d'une valeur de 20,1 millions de dollars au moment du dépôt.

Les actions de Meta Platform sont en hausse de 12,1% jusqu'à présent ce trimestre, Apple a gagné 26,6% et les actions de Tesla ont augmenté de 37,8%.

Les dépôts trimestriels connus sous le nom de 13-fs sont l'un des rares moyens par lesquels les fonds spéculatifs sont tenus de divulguer leurs positions longues, mais ils peuvent ne pas refléter les avoirs actuels.

Les valeurs technologiques et de croissance sont revenues en force ces dernières semaines après une première moitié d'année brutale, certains investisseurs pariant que la Réserve fédérale sera moins belliqueuse que prévu dans sa lutte pour maîtriser la pire inflation depuis quarante ans.

L'indice Russell 1000 Growth, dominé par les valeurs technologiques, est en hausse de 17,6 % pour le trimestre en cours, contre un gain de 10,5 % pour l'indice Russell 1000 Value.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, est en hausse de 19 %.

Outre les méga-capitalisations technologiques, les fonds ont également ajouté de nouvelles positions dans des sociétés de croissance et technologiques plus petites.

Soros, par exemple, a ajouté 300 000 actions d'Uber Technologies Inc qui valaient 6,1 millions de dollars à la fin du trimestre, tandis que Two Sigma a acheté 10,6 millions d'actions de Snap Inc d'une valeur d'environ 140 millions de dollars à la fin du mois de juin.

Les actions de Snap sont en baisse de 6,7 % pour le trimestre à ce jour, tandis que les actions d'Uber sont en hausse de près de 59 % sur la même période.