TxCell : publie ses résultats semestriels 2018 et fait le point sur l’acquisition envisagée par Sangamo Therapeutics, Inc.

Regulatory News:

TxCell SA (Paris:TXCL) (FR0010127662 – TXCL), société qui développe des immunothérapies cellulaires basées sur des cellules T régulatrices (Tregs) pour l'inflammation, l'auto-immunité et la transplantation, publie aujourd’hui ses résultats semestriels 2018 et fait le point sur l’acquisition envisagée par Sangamo Therapeutics, Inc.

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2018 est disponible sur le site internet de TxCell www.txcell.com à la rubrique Investisseurs / Documentation / Informations réglementées.

Evènements significatifs du 1er semestre 2018

Le 2 février 2018, TxCell a encaissé un prêt à taux zéro obtenu auprès de Bpifrance pour un montant brut de 1,2 M€, pour le développement préclinique de TX200, son programme CAR-Treg ciblant HLA-A2 pour la prévention du rejet chronique après une greffe d'organe solide.

Le 31 mai 2018, TxCell a annoncé la signature d’un contrat de service cadre avec Lonza Pharma & Biotech (« Lonza ») pour la fabrication des futurs lots cliniques de TX200, dans le cadre d’un essai clinique qui devrait débuter en 2019.

Le 21 juin 2018, TxCell a annoncé la présentation des premières données de preuve de concept sur des CAR-Tregs CD8+ propriétaires dans des modèles précliniques pertinents de maladie du greffon contre hôte (GvHD) et de greffe de peau. Ces données ont été générées dans le cadre de la collaboration entre TxCell et le Centre pour la Recherche en Transplantation et en Immunologie (CRTI, Nantes).

Au cours du premier semestre 2018, 66 bons d’émission donnant accès à des obligations convertibles en actions (« OCA ») assorties de bons de souscription d’actions (« BSA » et, avec les OCA auxquelles ils sont attachés, les « OCABSA ») ont été exercés par Yorkville à la demande de TxCell, qui a donc émis 66 OCA au bénéfice de Yorkville pour un montant nominal global de 6,6 M€, desquelles ont été détachés 550.000 BSA. A ce jour, 56 OCA d’un montant nominal total de 5,6 M€, n’ont pas encore été converties en actions TxCell.

Evènements récents

Le 23 juillet 2018, TxCell a annoncé la conclusion d’un accord relatif à son acquisition par Sangamo Therapeutics, Inc. (« Sangamo »).

Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues dans cet accord, Sangamo ferait l’acquisition d’une participation majoritaire d’environ 53% du capital et des droits de vote de TxCell (l’ « Acquisition »), avant de déposer un projet d’offre publique d’achat simplifiée en numéraire portant sur le solde des actions en circulation de TxCell (l’ « Offre Publique d’Achat »), suivie d’un éventuel retrait obligatoire à l’issue duquel Sangamo envisage de retirer TxCell de la cote. Les conditions de l’Offre Publique d’Achat et le prix de 2,58 € par action retenu dans le cadre de l’offre, représentant une valeur d’entreprise de TxCell d’environ 72 M€ hors dette et trésorerie, seront notamment soumis à la déclaration de conformité de l’Autorité des marchés financiers sur le projet d’offre. Pour plus d’information, voir le communiqué de presse du 23 juillet 2018.

Concomitamment, TxCell a également annoncé l’amélioration de son programme de financement par OCABSA, sous réserve de la réalisation effective de l’Acquisition. L’accord conclu avec Yorkville prévoit (i) le remboursement anticipé par TxCell de 50% des 56 OCA actuellement détenues par Yorkville pour un montant total de 3 080 000 € (représentant 110% de leur valeur nominale totale de 2 800 000 €), (ii) la conversion par Yorkville des 28 OCA restantes en 1 866 666 nouvelles actions TxCell au prix fixe unitaire de 1,50 euro, et (iii) le rachat par TxCell des 84 bons d’émission d’OCABSA et des 1 236 350 BSA actuellement détenus par Yorkville pour 1 euro symbolique, en vue de leur annulation. Pour plus d’information, voir le communiqué de presse du 23 juillet 2018.

A ce jour, plusieurs conditions suspensives de l’Acquisition ont été remplies, en ce compris celle relative à la réglementation applicable aux investissements étrangers en France. Dès lors, TxCell estime que la réalisation de l’Acquisition pourrait avoir lieu début octobre 2018. Sangamo déposerait alors le projet d’Offre Publique d’Achat immédiatement après la réalisation de l’Acquisition.

Afin de couvrir les dépenses de fonds de roulement de TxCell des prochains mois, Sangamo a prêté 4,5 M€ à TxCell au titre d’un contrat de prêt en date du 18 septembre 2018 conclu entre les deux sociétés.

Résultats financiers du premier semestre 2018

Les comptes semestriels au 30 juin 2018 établis selon les normes IFRS ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes et ont été arrêtés par le conseil d’administration du 17 septembre 2018.

Les états financiers au 30 juin 2018 ont été établis selon le principe de continuité d’exploitation, sous-tendu par la concrétisation de l’Acquisition, considérée à ce jour comme hautement probable par TxCell.

Les résultats de TxCell au 30 juin 2018 traduisent principalement l’accélération des expérimentations nécessaires pour le développement des programmes de recherche préclinique et des procédés de production CAR-Treg.

Les résultats se caractérisent ainsi par une perte nette de 6,6 M€, en hausse de 1,3 M€ par rapport au premier semestre 2017, expliquée de manière synthétique par :

une augmentation de 0,5 M€ des frais de recherche et développement, principalement liée au transfert du procédé de fabrication de TX200 aux CMO ( Contract Manufacturing Organization ) et aux programmes de recherche CAR-Tregs menés en interne ou dans le cadre d’accords de recherche et de développement, pour la génération de données de preuve de concept préclinique ; et

) et aux programmes de recherche CAR-Tregs menés en interne ou dans le cadre d’accords de recherche et de développement, pour la génération de données de preuve de concept préclinique ; et une augmentation de 0,4 M€ des frais généraux, principalement liée à la présence de charges non récurrentes, dont la commission d’engagement versée à Yorkville lors du tirage d’OCABSA en février 2018.

Les dépenses de recherche et de développement restent pour leur part le principal poste de dépenses opérationnelles (71% hors charges liées aux paiements en actions) en s’établissant à 4,7 M€ au 30 juin 2018, contre 4,2 M€ au 30 juin 2017. Pour le premier semestre 2018, ces dépenses de R&D sont principalement liées :

aux programmes de développement des procédés de production CAR-Tregs, et notamment le transfert du procédé de TX200 aux CMO ; et

aux programmes de recherche CAR-Tregs, menés en interne ou dans le cadre d’accords de recherche et de développement, pour la génération de données de preuve de concept préclinique.

TxCell disposait au 30 juin 2018 de 4,4 M€ de trésorerie, après préfinancement partiel du Crédit Impôt Recherche 2018 pour un montant de 0,6 M€ et le tirage de cinq tranches du programme de financement par OCABSA pour un montant de 6,6 M€.

Etat du résultat net (en K€) 30/06/2018 30/06/2017* Chiffre d'affaires - - Autres produits de l'activité 1 047 1 292 Produits des activités ordinaires 1 047 1 292 Frais de recherche et de développement (4 678) (4 166) Frais généraux (1 935) (1 561) Charges liées aux paiements en actions (152) (587) Résultat opérationnel courant (5 717) (5 022) Autres charges opérationnelles - - Autres produits opérationnels - - Résultat opérationnel (5 717) (5 022) Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 0 0 Coût de l'endettement financier brut (38) (44) Coût de l'endettement financier net (38) (44) Autres produits financiers 1 2 Autres charges financières (854) (222) Résultat courant avant impôt (6 608) (5 286) Charge d'impôt sur le résultat - - Résultat net (en K€) (6 608) (5 286)

* Au cours du second semestre 2017, TxCell a affiné l’affectation des charges par destination. L’état du résultat net au 30 juin 2017 est présenté selon la même méthode de répartition analytique que celle au 30 juin 2018 afin de permettre la comparabilité des périodes.

À propos de TxCell – www.txcell.com

TxCell est une société de biotechnologies qui développe des plateformes innovantes d‘immunothérapies cellulaires T personnalisées pour le traitement de maladies inflammatoires et auto-immunes sévères présentant un fort besoin médical non satisfait. TxCell cible la transplantation ainsi que différentes maladies auto-immunes (liées aux cellules T ou aux cellules B), comme la sclérose en plaques, l’arthrite rhumatoïde, les maladies inflammatoires de l’intestin ou les maladies inflammatoires de la peau.

Les thérapies cellulaires développées par TxCell utilisent des lymphocytes T régulateurs (Tregs). Les Tregs sont une population cellulaire découverte dans les années 90 et dont les propriétés anti-inflammatoires sont désormais établies. Contrairement aux approches classiques basées sur des Tregs polyclonaux non-spécifiques, TxCell ne développe que des Tregs spécifiques d’antigène génétiquement modifiés, dans lesquels la spécificité antigénique est introduite par un récepteur dit chimérique (CAR) (cellules CAR-Treg).

Basée à Sophia-Antipolis, TxCell est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et compte actuellement 46 collaborateurs.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de TxCell estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de TxCell qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de TxCell, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par TxCell ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par TxCell auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés dans le chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de référence 2017 de TxCell qui a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 25 avril 2018. TxCell ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme constituant une offre de vente ou de souscription, ni comme la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières de TxCell dans un quelconque pays. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180919005513/fr/