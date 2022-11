Tyson Foods met fin au mandat de vaccination des employés contre le COVID-19

La plus grande entreprise de viande américaine en termes de ventes a levé le mandat le 31 octobre, un an après l'avoir imposé, selon un rapport que Tyson a déposé lundi auprès de la Securities and Exchange Commission. L'exigence "a généralement amélioré notre capacité à exploiter efficacement notre entreprise au cours de l'exercice 2022", indique le rapport.

Le virus présente désormais une menace plus faible que lorsque Tyson a décidé en août 2021 d'exiger que les employés soient vaccinés avant ce mois de novembre, a déclaré mercredi à Reuters le porte-parole de l'entreprise, Derek Burleson.

"Le risque d'infection grave a considérablement diminué, avec de nombreuses ressources facilement disponibles, notamment des vaccins et des rappels, des tests et des options de traitement améliorées", a déclaré Burleson.

Le plus grand syndicat américain de l'industrie de la viande, l'Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, a déclaré qu'il avait négocié un accord avec la société Tyson, basée en Arkansas, pour mettre fin au mandat.

Tyson "s'est efforcé d'obtenir le soutien des syndicats pour mettre fin à l'obligation, ce qui a été fait", a déclaré M. Burleson. Il a ajouté que Tyson a conservé d'autres protocoles de sécurité comme l'obligation pour les travailleurs de s'autodépister pour les symptômes du COVID-19.

Certains travailleurs de Tyson restent inquiets à l'idée d'attraper le COVID-19 dans les usines de poulet, a déclaré Magaly Licolli, directrice de Venceremos, une organisation qui défend les travailleurs de la volaille en Arkansas.

"La pandémie est toujours là", a déclaré Mme Licolli, qui a critiqué Tyson pour ne pas avoir protégé les employés des usines. "Les travailleurs tombent malades encore et encore du COVID".

Tyson exploite des abattoirs dans des zones rurales où certains habitants étaient réticents à se faire vacciner. La société a déclaré l'année dernière qu'elle payait 200 $ aux employés pour se faire vacciner et qu'elle indemnisait également les travailleurs s'ils se faisaient vacciner en dehors des heures de travail normales ou loin d'un site Tyson.

Claudia Coplein, médecin en chef de Tyson, a déclaré en août 2021 : "Se faire vacciner contre le COVID-19 est la chose la plus efficace que nous puissions faire pour protéger les membres de notre équipe, leurs familles et leurs communautés."