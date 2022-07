U.S. HHS : les pharmacies doivent remplir les ordonnances de santé reproductive

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a déclaré dans de nouvelles directives que les pharmacies et les pharmaciens pourraient enfreindre les lois sur la discrimination en matière de grossesse et d'invalidité pour avoir refusé l'accès à des médicaments pouvant servir à l'avortement, y compris ceux utilisés pour l'avortement médicamenteux et les contraceptifs d'urgence.

"Nous sommes déterminés à faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès aux soins de santé, sans discrimination", a déclaré Xavier Becerra, secrétaire à la santé et aux services sociaux, dans un communiqué. "Cela inclut l'accès aux médicaments sur ordonnance pour la santé reproductive et d'autres types de soins."