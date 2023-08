U.S. Steel a déclaré jeudi que sa convention collective avec les Métallurgistes unis d'Amérique (USW) ne conférait pas au syndicat le droit d'opposer son veto à une vente de l'entreprise qui pourrait résulter de l'examen stratégique récemment annoncé.

La déclaration de U.S. Steel est intervenue après que l'USW a déclaré cette semaine qu'il ne soutiendrait que Cleveland-Cliffs Inc en tant que candidat à la reprise de l'entreprise. Le syndicat a déclaré qu'"au fil des ans, Cliffs s'est révélé être un employeur exceptionnel pour tous ses travailleurs".

U.S. Steel, qui a rejeté l'offre de Cliffs de 7,8 milliards de dollars en espèces et en actions, la jugeant inadéquate, a déclaré qu'elle étudiait "de multiples propositions non sollicitées". Esmark Inc. a fait une offre de 7,8 milliards de dollars en numéraire et ArcelorMittal SA a manifesté son intérêt pour une acquisition potentielle.

Dans un document réglementaire, U.S. Steel a déclaré que son accord avec le syndicat lui donnait le droit de répliquer par sa propre offre d'acquisition pour les actifs couverts par leur convention collective. Si le syndicat ne fait pas d'offre jugée supérieure par le conseil d'administration, U.S. Steel peut se vendre au soumissionnaire de son choix.

Les représentants de l'USW n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. (Reportage d'Ananta Agarwal à Bengaluru ; rédaction de David Gregorio)