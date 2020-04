Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après une première offre au public s'étant déroulée du 15 février 2019 au 15 février 2020, U'Wine Grands Crus lance une nouvelle offre au public des actions non cotées de la société dont la période de souscription a été fixée du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. U'Wine Grands Crus ouvre son capital aux investisseurs avertis avec un ticket d'entrée de 11.000 euros minimum. 1.500.000 actions non cotées sont accessibles à la souscription pour un prix unitaire de 11 euros par action.Cet investissement est éligible à la réduction d'impôt sur le revenu et au maintien du report d'imposition.L'investisseur devient actionnaire de la société qui achète des vins pour leur potentiel de valorisation dans le temps, sachant que la durée de souscription recommandée est de 8 ans (retrait à échéance)."Cette étape était importante pour poursuivre notre développement et consolider nos achats de Grands Crus. Au vu de la conjoncture actuelle, avoir des offres d'investissement porteuses de sens, construites sur des actifs tangibles et durables permet de répondre à un besoin de diversification décorrélé des marchés financiers." a déclaré Thomas Hébrard, président de UWS.Le modèle économique de la société est basé sur la marge dégagée entre l'achat de Grands Crus en Primeur et leur revente 5 à 6 ans après, lorsqu'ils sont proches de leur apogée.Au 30 septembre 2019, U'Wine Grands Crus a acheté pour 4,4 millions d'euros de Grands Crus, comprenant essentiellement les millésimes 2015,2016,2017 et 2018.Pour l'exercice 2019 - Septembre 2020, cela correspondrait à l'achat du millésimes 2019 des vins de Bordeaux. Lors de la précédente offre au public, la société a collecté 2,797 millions d'euros versus un montant visé de 16,5 millions d'euros.