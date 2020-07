U'Wine a franchi le cap des 17 millions d'euros d'encours sous gestion.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Malgré un contexte économique compliqué et une crise sanitaire sans précédent, U'Wine a réalisé en juin un mois historique depuis sa création avec un chiffre d'affaires qui bondit de 207% par rapport au mois de mai. Avec une campagne Primeurs à Bordeaux synonyme de succès et une place confortée auprès des partenaires et des banques privées de premier plan, la jeune pousse de Bordeaux conforte sa place de leader de l'investissement dans le vin franchit le cap des 17 millions d'euros d'encours sous gestion.Le groupe compte désormais plus de 18 domaines partenaires et 134 vins dans la sélection U'Wine versus 2019. Il compte également plus de 800 clients en France et dans le monde.