U'Wine lance U'Wine Grands Crus

U'Wine lance une nouvelle offre U'Wine Grands Crus en partenariat avec les CIF, les conseils en gestion de patrimoine et les banques privées. Ce produit du négociant bordelais a reçu le visa de l'AMF sur le prospectus de l'offre au public de titres non cotés de la société. " Ce prospectus permettra d'offrir les titres de la société auprès d'un large public via des partenaires. Cet investissement est éligible à la réduction d'impôt sur le revenu et au maintien du report d'imposition " a déclaré Thomas Hébrard, Président de U'Wine.L'objectif de U'Wine Grands Crus est d'ouvrir son capital aux investisseurs avertis avec un ticket d'entrée de 11 000 euros minimum.1 500 000 actions non cotées sont accessibles à la souscription pour un prix unitaire de 11 euros par action. L'investisseur devient actionnaire de la société qui achète des vins pour leur potentiel de valorisation dans le temps. La durée de souscription recommandée est de 8 ans (retrait à échéance).L'éligibilité de U'Wine Grands Crus au dispositif du remploi apport-cession permet au chef d'entreprise d'optimiser fiscalement la cession de son entreprise en investissant dans cette PME française innovante et de différer la taxation de la plus-value constatée sur les titres cédés en réinvestissant (pour un montant d'au moins 60% du prix), tout ou partie, dans U'Wine Grands Crus.U'Wine Grands Crus s'engage à transformer au moins 72% de la levée de fonds en vin et entend lever des fonds par augmentation de capital en numéraire, chaque année.