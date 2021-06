U’Wine lance la bouteille connectée. Placé au niveau du goulot de la bouteille, la puce permet grâce à la technologie NFC de relier la bouteille à un smartphone, indique la société spécialisée dans l'investissement dans le vin. On peut ainsi en quelques secondes ajouter ou retirer la bouteille de sa cave. Chaque bouteille est ainsi reliée à la cave dans l'application mobile U'Wine, mise à jour en permanence au fil de la consommation.



En plus de sa fonctionnalité de suivi d'ouverture des bouteilles, le Tag donne également accès aux informations sur le domaine disponibles dans l'application (images, vidéos, interview du winemaker…) et permet à U'Wine d'affiner encore mieux la sélection de vins proposée à chaque client, en fonction de ce qu'il boit réellement.



En collant le Tag sur chaque bouteille et en le paramétrant depuis l'application, on retrouve l'ensemble de sa cave sur une seule et même application. Il est ainsi facile ensuite de suivre l'évolution de son stock, de la valeur de sa cave, de profiter des services de réassort de U'Wine ou de bénéficier de conseils sur-mesure via la Conciergerie.