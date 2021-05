DGAP-News: United Bank for Africa Plc (UBA) / Mot-clé(s) : Autres

UBA Africa Conversations 2021: Rejoignez les leaders africains mondiaux



« UBA Africa Conversations 2021 » : Rejoignez les leaders africains mondiaux - Président Kagame du Rwanda, Ngozi Okonjo-Iweala de l'OMC, Tony O. Elumelu de UBA, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus de l'OMS, Makhtar Sop Diop de l'IFC, pour célébrer la Journée de l'Afrique lors des UBA's Africa Conversations 2021

LAGOS, Nigeria, 18 mai 2021/ -- La United Bank for Africa (UBA) Plc (www.UBAgroup.com), s'apprête à célébrer la Journée de l'Afrique de cette année en commémoration de l'unité africaine avec la troisième édition des UBA's Africa Conversations, animées par des leaders internationaux de l'Afrique, dont le Président du Rwanda, S. E. M. Paul Kagame, Mme Ngozi Okonjo-Iweala, la Directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et M. Makhtar Sop Diop, Directeur général de la Société financière internationale (SFI). Les échanges se tiendront en ligne sur www.UBAgroup.com/africaday.



À une époque où le leadership africain dans les organisations internationales est sans précédent, les UBA's Africa Conversations offrent l'opportunité à un public africain et mondial d'écouter directement nos éminents panelistes aborder de la relation de l'Afrique avec le monde, les opportunités et des défis, ainsi que de leurs parcours personnels.



Ayant comme modérateur Tony O. Elumelu, Président du groupe UBA et fondateur de la Fondation Tony Elumelu, les discussions porteront sur le développement de l'Afrique dans les domaines de l'économie et de la finance, du commerce, de la santé et sur l'unité du continent.



Le thème de cette année est « Bringing Africa to the World » (Intégrer l'Afrique au monde), comme en témoigne le brillant parcours international des orateurs. L'événement se tiendra virtuellement le mardi 25 mai 2021 à 12 heures WAT.



La Journée mondiale de l'Afrique est célébrée depuis 1963 tous les 25 mai sur le continent africain et dans le monde entier. Cette journée a été instituée par l'Organisation de l'unité africaine, en vue de promouvoir l'unité, la diversité et la beauté de l'Afrique et de ses habitants.



UBA, l'une des principales institutions de services financiers d'Afrique, dont la présence panafricaine s'étend sur 20 pays africains ainsi qu'en Amérique et en Europe (États-Unis, Royaume-Uni et France,) continue de mener le récit axé sur le développement, la croissance et l'unité africaine.



Les UBA's Africa Conversations sont ouvertes à tous et l'inscription est possible sur le site du groupe UBA africaday.UBAgroup.com/reserve.

À propos de la United Bank for Africa (UBA) :

UBA Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de vingt-cinq millions de clients, à travers plus de 1 000 bureaux et points de contact avec la clientèle, dans 20 pays africains. Présente aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, UBA met en relation des personnes et les entreprises à travers l'Afrique par le biais de services bancaires destinés aux clients particuliers, commerciaux et aux entreprises, de paiements transfrontaliers innovants et de transferts de fonds, de financement du commerce et de services bancaires connexes.