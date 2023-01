UBISOFT, FRONTIER DEVELOPMENTS : ventes inférieures aux attentes, chute des actions

Les actions d'Ubisoft ont chuté de 20 % hier après que le groupe français de jeux a revu ses prévisions à la baisse (il a réduit de plus de 100 millions d'euros son objectif de chiffre d'affaires net pour le troisième trimestre) et dévoilé des ventes de fin d'année plus faibles que prévu. Son homologue britannique Frontier Developments a chuté de 40 % lundi après avoir déclaré des ventes inférieures aux attentes pour son titre phare. Deux signes que les pressions macroéconomiques commencent à toucher l'industrie des jeux.

