UBP : 4,7 milliards de francs suisses de collecte en 2018

L’Union Bancaire Privée a annoncé 7,3 milliards de francs suisses (soit 5,8% des actifs) d'apports nets d’actifs en 2018, 4,7 milliards de collecte - provenant à parts égales des clients privés et des clients institutionnels - et 2,6 milliards au titre de l’intégration d’ACPI. La banque privée affiche des avoirs sous gestion de 126,8 milliards de francs suisses, en progression de 1,2% sur l’année, dans un contexte défavorable sur les marchés des titres et des devises. L’appréciation du franc suisse contre l’euro a ainsi eu un impact négatif de 1,2 milliard.Les revenus sont en augmentation de 1,6% à 1,06 milliard de francs suisses. La marge d'intérêt est en nette hausse (+8,2%) tandis que le ralentissement des courtages (-16%) lié au faible volume de transactions sur le second semestre a été compensé par la croissance des commissions de gestion et d'advisory.Le bénéfice net est ressorti à 202,4 millions de francs, en baisse de 8,2% (-5,2% hors éléments non récurrents). Le cost/income ratio s'établit à 65,8% contre 64,4% à fin 2017.