UBP cité dans une affaire de fraude sur des riches clients turcs

Genève (awp) - Le groupe genevois Union Bancaire Privée (UBP) aurait accueilli l'argent de riches clients turcs floués par leur conseiller. La fraude présumée, révélée par plusieurs médias, atteindrait plusieurs millions de dollars. Le gérant de fortune externe, un ancien d'UBP Zurich, est actuellement en détention provisoire.

Le Ministère public zurichois a lancé une procédure à l'encontre de l'ex-banquier d'UBP, un groupe qu'il a quitté en 2007 pour rejoindre la société genevoise TG Investment, selon les révélations du portail en ligne Inside Paradeplatz, relayées par la NZZ. L'homme est toujours présumé innoncent.

Les faits remontent à la période entre 2010 et 2018, affirme la NZZ, citant des personnes "bien informées". Le conseiller aurait réalisé des opérations non autorisées par les clients et même détourné des fonds à son avantage. Des sommes provenant d'autres comptes auraient permis de dissimuler les transactions incriminées.

Dans cette affaire, le groupe bancaire genevois était banque dépositaire, selon les deux médias. Certaines opérations susmentionnées auraient été réalisées depuis des comptes UBP.

Sollicité par AWP, UBP ne souhaite apporter "aucun commentaire à l'enquête en cours qui concerne uniquement" le conseiller en question. "La banque a toujours respecté ses obligations de diligence et agit conformément aux règlementations applicables", précise-t-elle.

