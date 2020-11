L'Union Bancaire Privée lance le fonds Trade and Receivable Finance Fund, une nouvelle solution de financement de l'économie réelle, dans le cadre d'un partenariat exclusif avec Fasanara Capital, acteur majeur du crédit alternatif spécialisé dans les technologies financières. Cette stratégie vise à offrir des performances absolues avec une volatilité limitée et une très faible corrélation aux marchés au travers d'un fonds alternatif ouvert et générateur de revenus.



L'approche consiste à investir principalement dans des créances commerciales d'entreprises "investment-grade" de court terme, et notamment des factures digitales, achetées auprès de petites et moyennes entreprises (PME) avec une prédominance sur l'Europe. Ce nouveau fonds permet ainsi aux investisseurs d'avoir un véritable impact sur l'économie réelle.



Basé à Londres et spécialisé dans la gestion d'actifs institutionnelle, Fasanara est un leader du marché européen des créances originées via des plateformes fintech et présente l'un des plus longs historiques de performance dans ce secteur. La société affiche plus d'1,4 milliard d'euros d'actifs sous gestion, essentiellement dans le segment du crédit alternatif et de l'affacturage au travers de plateformes digitales en Europe.