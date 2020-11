UBP lance un fonds centré sur les sociétés fintech globales 0 05/11/2020 | 10:28 Envoyer par e-mail :

Cette stratégie, investie dans 20 à 40 titres, propose une exposition aux divers thèmes liés à la fintech, tels que les Paiements mondiaux, les Infrastructures IT financières, les Réseaux et la Sécurité, les Données et Analyses, l'"InsurTech" et le "RegTech" (activités assurantielles et réglementaires digitalisées), ou encore les plateformes innovantes contribuant à redessiner le paysage financier global.



Michaël Lok, Co-CEO Asset Management à l'UBP, a déclaré à l'occasion de ce lancement: " Le thème de la fintech profite des tendances structurelles en place et a connu une nouvelle impulsion dans le contexte de la pandémie avec le développement du e-commerce et de la ‘technologie des données' ".





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

