UBP lance un fonds de fonds exposé à quatre grandes tendances de long terme

L’Union Bancaire Privée (UBP) enrichit son offre d’investissement en actions avec le lancement d’UBAM - Multifunds Secular Trends, une solution innovante permettant d’allier investissement thématique et vision à long terme.Cette stratégie "long-only" consiste en un portefeuille concentré, composé de 10 à 20 fonds actions de conviction UCITS suivant une approche thématique. Ce fonds de fonds est exposé à quatre grandes tendances de long terme ("secular trends") qui ont des implications majeures sur la société et l'économie à l'échelle mondiale: changement climatique, démographie, modes de consommation et innovation disruptive.UBAM - Multifunds Secular Trends se fonde sur la conviction selon laquelle ces tendances séculaires continueront à créer des conditions favorables pour les entreprises leaders qui sauront se développer et s'adapter à ces profondes transformations. Cette stratégie constitue ainsi une opportunité d'investissement novatrice pour les investisseurs actifs.Le fonds est géré par l'équipe Multi-Management & Fund Research de l'UBP.Selon Didier Chan-Voc-Chun, responsable de l'équipe: "Aucun établissement, quel qu'il soit, ne peut prétendre disposer en interne de toutes les ressources et expertises nécessaires pour surperformer durablement sur chaque marché, et au travers des diverses tendances et thématiques d'investissement. Dans un monde où l'innovation disruptive tend à gommer les différences entre les pays, les industries et les secteurs, les approches d'investissement thématiques représentent une solution idéale pour les clients de l'UBP. L'un de nos atouts clés réside dans notre sélection de fonds externes, la Banque ayant recours depuis de longues années à une architecture ouverte."