UBP: nette hausse du bénéfice et de la masse sous gestion en 2021

Genève (awp) - L'Union Bancaire Privée (UBP) affiche un bénéfice net et une masse sous gestion en forte progression à l'exercice 2021. Le bénéfice net a crû de 10,9% à 201,2 millions de francs suisses.

Pour sa part, le résultat opérationnel s'est amélioré de 11,1% à 244,5 millions. Le rapport coûts-revenus a reculé à 66,5%, contre 67,1% en 2020, indique l'établissement bancaire vendredi dans un communiqué.

La masse sous gestion s'est alourdie de 8,8% à 160,4 milliards de francs suisses en fin d'exercice, ce qui représente une hausse de 13 milliards par rapport à l'exercice précédent. Ceci s'explique d'une part par une bonne performance des mandats et des fonds dans un contexte de marché favorable, mais également pas des afflux nets de 5,7 milliards de francs suisses, en provenance particulièrement d'Asie, du Moyen-Orient et d'Europe de l'Est. L'acquisition de Millenium Banque Privée joue aussi un rôle.

Les revenus ont progressé de 5,9% à 1,13 milliard de francs suisses, grâce à la croissance des opérations de commissions et des prestations de service (+10,6% à 815 millions), qui a compensé le recul du résultat des opérations d'intérêt (-7,5% à 206,9 millions) en raison de la baisse des taux. Le résultat du négoce s'est tassé de 1,5% à 105,1 millions.

Les charges d'exploitation se sont alourdies de 5,0% à 754,5 millions de francs suisses. La banque affirme avoir investi dans le domaine de la durabilité et des investissements responsables. Elle a également recruté de nouvelles équipes. Enfin, les charges comprennent également des coûts liés aux nouvelles acquisitions.

A l'issue de l'exercice sous revue, le total du bilan se chiffrait à 38,8 milliards de francs suisses, contre 37,8 milliards un an plus tôt. Le ratio Tier 1 s'établissait à 25,2%.

"Nous avons réalisé des investissements importants afin de développer des solutions de gestion adaptées aux conditions de marché actuelles, mais également pour les années à venir, et avons comme objectif de devenir un acteur majeur de la finance durable", a déclaré Guy de Picciotto, directeur général de l'UBP, cité dans le communiqué.

