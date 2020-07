UBP noue un partenariat avec QuantCube Technology pour développer des stratégies actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’Union Bancaire Privée annonce avoir conclu un partenariat exclusif avec la société de fintech QuantCube Technology afin de développer des stratégies «bottom-up» innovantes en matière de sélection de titres. Dans le cadre de cette collaboration, l’UBP a ainsi lancé UBAM - Smart Data US Equity, un fonds «long only» proposant une approche de «stock picking» active et systématique, fondée sur les analyses ‘big data’ de QuantCube.Le processus de sélection de titres s'appuie sur les signaux de sentiment de marché générés exclusivement à partir des sources de données alternatives de QuantCube, sur la base d'un "track record" d'au moins cinq ans. Cette approche permet de construire un portefeuille composé de 30 à 50 actions américaines de grande capitalisation reflétant les convictions de l'équipe, avec une période de détention de moyen terme.Basée à Paris, QuantCube est spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) et les analyses de données alternatives destinées à l'intelligence économique.