UBS : Berenberg dégrade

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a abaissé sa recommandation d'Acheter à Conserver et affiche un objectif de cours de 11 francs suisses sur UBS. Le bureau d'études observe qu'UBS affiche l'une des meilleures performances du secteur depuis le début de l'année grâce à sa combinaison d'activités et son business model faiblement exposé au risque de crédit, mais aussi à sa capacité à verser un dividende.Toutefois, la précarité du contexte économique, conjuguée aux vents contraires dus à la faiblesse des taux d'intérêt pendant longtemps et à la diminution des actifs investis, signifie que le broker du mal à trouver un potentiel de hausse pour une action qui se négocie 10,5 fois le bénéfice par action attendu 2021.