Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Chief Investment Office de UBS Global Wealth Management modifie son allocation d'actifs cible pour surpondérer les emprunts d'Etat italiens à deux ans par rapport aux liquidités. Le rendement des obligations à deux ans a augmenté d’environ 50 points de base la semaine dernière, reflétant ainsi les inquiétudes grandissantes suscitées par les plans budgétaires expansionnistes du gouvernement italien et la viabilité de la dette à long terme.Plusieurs ministres des Finances de la zone euro et représentants de la Commission européenne ont critiqué l'augmentation de l'objectif de déficit annuel de l'Italie à 2,4% du PIB pour la période 2019-2021. En conséquence, les rendements sont maintenant supérieurs d'environ 160 points de base par rapport à ceux des obligations en euros à notation comparable." Bien que nous estimions que la notation de crédit de l'Italie pourrait être dégradée d'un cran, le pays devrait conserver une notation "investment grade" pendant au moins les 12 prochains mois ", estime Mark Haefele, Global Chief Investment Officer Wealth Management.Par ailleurs, il y a très peu de chances que l'Italie fasse défaut au cours des deux prochaines années. Seulement 13% des emprunts d'Etat doivent être renouvelés d'ici fin 2019, de sorte que la hausse des rendements n'augmente que progressivement le coût de la dette." Ainsi, nous considérons que les récentes ventes massives offrent aux investisseurs un point d'entrée intéressant sur les obligations italiennes à deux ans ", indique Mark Haefele" Nous mettons toutefois en garde contre les obligations italiennes à long terme et contre une trop forte exposition sur ces dernières ", ajoute l'expert.La position comporte des risques. Les rendements italiens pourraient augmenter en cas de montée des tensions entre l'Italie et la Commission européenne, de dissolution de la coalition italienne actuelle ou de départ du ministre des Finances, Giovanni Tria, qui avait préconisé un objectif de déficit de 1,6%.Les obligations italiennes pourraient également souffrir d'une détérioration sensible de l'économie de la zone euro ou d'une dégradation de la notation de crédit de l'Italie en dessous d'investment grade.Cela dit, étant donné le niveau élevé des rendements et le " roll-down ", l'opération atteindra le seuil de rentabilité sur six mois, même si les rendements augmentent de 100 points de base. " Nous considérons donc que les risques valent la peine d'être pris au vu de la performance potentielle ", conclut Mark Haefele.