UBS dégrade les actions de la zone euro en raison du risque lié aux bénéfices

En conséquence, elle a modifié sa position tactique sur les actions mondiales, passant de la position la plus préférée à la position neutre, tout en continuant d'apprécier les actions chinoises par rapport aux autres marchés asiatiques et en maintenant une position la plus préférée sur les actions énergétiques mondiales et le dollar américain.

"Historiquement, les événements géopolitiques - même ceux qui ont changé le cours de l'histoire - ont rarement laissé une marque durable sur les marchés. Cela plaide en faveur du maintien d'une exposition à long terme aux actions. Mais avec des marchés volatils et des résultats incertains, nous pensons que les investisseurs devraient maintenant revoir l'allocation de leurs portefeuilles", a-t-il ajouté.