UBS a déclaré lundi qu'elle achèverait le rachat de Credit Suisse "dès le 12 juin", créant ainsi une banque suisse géante dotée d'un bilan de 1 600 milliards de dollars à la suite d'un sauvetage soutenu par le gouvernement au début de l'année.

"UBS prévoit de finaliser l'acquisition de Credit Suisse dès le 12 juin 2023. En temps utile, Credit Suisse Group AG sera fusionné avec UBS Group AG", a déclaré UBS dans un communiqué.

La réalisation est soumise à la déclaration d'enregistrement, qui couvre les actions à livrer, déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et à la satisfaction, ou à la renonciation par UBS, d'autres conditions de clôture restantes, a ajouté le communiqué.

La première banque suisse a accepté, le 19 mars, de payer un montant de 1,5 milliard d'euros à l'UBS. 1 a accepté le 19 mars de payer 3 milliards de francs suisses (3,37 milliards de dollars) et d'assumer jusqu'à 5 milliards de francs suisses de pertes pour sa plus petite rivale suisse après qu'un effondrement de la confiance des clients l'a mise au bord de la faillite, incitant les autorités suisses à agir pour éviter une crise bancaire plus large. (1 $ = 0,8889 franc suisse) (Reportage de John Revill, édition de Tomasz Janowski)