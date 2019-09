UBS plus pessimiste sur les perspectives de l'économie mondiale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a réduit ses prévisions de croissance mondiale en raison de la hausse des tarifs douaniers entre les Etats-Unis et la Chine. La banque Suisse anticipe désormais une croissance de 2,5% au cours des prochains trimestres contre 3,2% précédemment, soit son rythme actuel. Elle devrait rebondir à partir du troisième trimestre 2020 pour revenir à environ 3,5% au second semestre 2020. Au cours de cette dernière période, les Etats-Unis flirteraient avec la récession en affichant une croissance de 0,5% ou inférieure.Dans ce contexte, UBS anticipe 5 baisses des taux de la Fed et non plus 3, ce qui se traduirait par des taux directeurs à 1%. Pour la Chine, l'économiste prévoit une croissance de 5% ou inférieure pendant après de trois trimestres à partir du quatrième trimestre.