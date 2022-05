UBS réduit les prévisions de croissance du PIB de la Chine en raison des restrictions du COVID

La réduction des prévisions intervient un jour après que J.P. Morgan ait abaissé ses prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année en Chine de 4,3 % à 3,7 %, déclarant qu'une contraction plus profonde que prévu était désormais probable ce trimestre en raison des blocages COVID-19 du pays.

Les lockdowns dans de nombreuses villes chinoises depuis le début du mois d'avril ont perturbé diverses chaînes d'approvisionnement mondiales et ont nui à sa propre économie.

"Les restrictions persistantes et le manque de clarté sur la stratégie de sortie de l'actuelle politique COVID-19 vont probablement entamer la confiance des entreprises et des consommateurs et entraver la libération de la demande refoulée", a déclaré Tao Wang, analyste chez UBS.

Samedi, Shanghai a poursuivi ses plans de restauration d'une partie de son réseau de transport, ce qui constitue une étape importante vers la sortie du blocage de la COVID-19 qui a duré plusieurs semaines, tandis que le centre financier de Pékin jouait la défense dans une épidémie qui persiste depuis un mois.

Cependant, Wang a déclaré que l'assouplissement des restrictions COVID-19 ne serait pas aussi rapide qu'en 2020, étant donné la nature de propagation rapide de la souche Omicron.