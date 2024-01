La banque d'investissement UBS a relevé jeudi ses prévisions de croissance pour la Chine en 2024 à 4,6 %, contre 4,4 % précédemment, le taux de croissance économique du quatrième trimestre ayant légèrement dépassé ses attentes et la croissance des trimestres précédents ayant été révisée.

"Dans les mois à venir, nous nous attendons à ce que les activités et le marché de l'immobilier se stabilisent, contribuant à soutenir la confiance des ménages. Cela devrait soutenir la poursuite de la reprise de la consommation post-Covid, ainsi que l'économie et le marché du travail, bien qu'à un rythme plus lent", a déclaré UBS dans une note. (Rapporté par Ellen Zhang et Kevin Yao ; édité par Kim Coghill)