UBS va renforcer sa position dans UBS La Maison de Gestion

UBS France, banque française filiale du leader mondial de la gestion de fortune, annonce ce jour la signature d'un accord de principe en vue de renforcer sa participation dans UBS La Maison de Gestion. Cette entité de gestion privée haut de gamme a été créée en 2017 par rapprochement des filiales de gestion d’UBS en France et de Banque Leonardo France. La participation de la banque suisse passerait de 51% à 95% au terme de cette opération." Cette opération, soumise à l'approbation des autorités de tutelle et à la consultation des instances représentatives du personnel, souligne le succès du projet initié il y a plus de deux ans d'alliance avec La Maison et plusieurs grandes familles françaises, le Groupe Dassault, Michel David-Weill, Carlo de Benedetti, etc ", a déclaré UBS.Face au succès du développement d'UBS La Maison de Gestion depuis 2017 (4 milliards d'euros d'actifs sous gestion en 2017, 5 milliards d'euros à ce jour), UBS souhaite renforcer ses liens capitalistiques avec cette entité afin de poursuivre son intégration au sein des activités d'UBS en France et d'accélérer son développement." Les actionnaires minoritaires qui ont accompagné avec succès la mise en place d'UBS La Maison de Gestion resteront aux côtés d'UBS France pour continuer son développement dans l'esprit qui a présidé à la création de ce partenariat " ajoute Michel Cicurel, Président de La Maison.